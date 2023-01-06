Минобороны России объявило об «операции возмездия»

Минобороны РФ провело «операцию возмездия» в ответ на «преступный удар киевского режима» по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке. Об этом на брифинге 8 января сообщил представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По утверждению Минобороны РФ, российские военные нанесли удары по вскрытым пунктам дислокации ВСУ в общежитиях Краматорска. «Уничтожены более 600 украинских военнослужащих», — утверждает Конашенков.

Всего в общежитиях, отмечает российское ведомство, находились более 1300 военнослужащих ВСУ.

Ранее власти Украины сообщали, что в ночь на 8 января российские войска нанесли семь ракетных ударов по Краматорску, разрушив здания двух учебных заведений. О погибших не сообщалось.