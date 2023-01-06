Варданян о хаосе в Ханкенди. Уезжают богатые, скрывают бензин, ростовщики процветают...

Объявивший себя «госминистром» сепаратистского образования в Ханкенди Рубен Варданян обвинил некоторых состоятельных людей в выезде из Карабах а, пишут армянские СМИ со ссылкой на заявление Варданяна.

Не называя имен, он отметил, что есть «несколько инцидентов, которые неприемлемы». В частности, Варданян сообщил, что один из жителей Карабаха смог достать несколько тонн бензина, но не передал его «оперштабу», а использовал для машин своей семьи: «...Для меня это неприемлемо, если он смог достать бензин, то должен был передать его штабу, потому что мы все в одной лодке».

Варданян также недоволен, «что одна обеспеченная семья поехала отдыхать, используя свои связи».

Далее он обвинил владельцев магазинов в раздаче товаров своим родственникам и знакомым. Варданян отметил, что с трудом понимает людей, которые закупают десятки литров растительного масла и хранят его дома: «Для меня неприемлем человек, который смог, договорившись с миротворцами или еще с кем-либо, привезти продукты питания и отдельно продать людям по высокой цене».

Подводя итоги, Варданян сказал, что «мы все в одной лодке и должны делиться всем».