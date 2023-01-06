План президента РФ Владимира Путина оказать давление на Европу с помощью энергоресурсов терпит неудачу, пишет Bloomberg.

Агентство приводит слова вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что «опасность полного экономического краха, краха основ европейской промышленности, насколько мы можем судить, была предотвращена».

Европа уже закупает больше сжиженного природного газа, чем ей требуется, говорится в отчете Morgan Stanley.

Зеленые солнечная и ветроэнергетика позволят в 2023 году сократить на 39% выработку электроэнергии на газовом топливе на десяти крупнейших энергорынках Европы, прогнозируют аналитики S&P Global.

Среди причин успешной адаптации европейской экономики — относительно теплая погода, расширение круга поставщиков, предпринятые усилия по снижению спроса, а также новая вспышка коронавируса в Китае, снизившая конкуренцию на рынке СПГ.