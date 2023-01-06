В Швеции условия Турции назвали невыполнимыми

Невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, выдвигают турецкие власти, заявил премьер-министр шведского королевства Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона», сообщает Reuters.

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать», — заявил он.

После вторжения России в Украину Швеция и Финляндия обратились в НАТО с заявкой на вступление в Североатлантический альянс. Две страны пока не ратифицировали эти заявки - Турция и Венгрия. Анкара хочет, чтобы эти страны прекратили сотрудничество с курдскими террористами и членами террористической организации FETO. Кроме того, власти Турции передали список людей на экстрадицию.