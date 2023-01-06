Накануне в соцсетях распространились видеокадры, на которых учительница полной средней школы №1 села Аранлы Имишлинского района просит учеников не приходить на занятия до тех пор, пока в учебном заведении не будет установлен санузел.

На видеокадрах видно, как ученик начальной школы стоит в углу классной комнаты и плачет. Голос учительницы звучит нервно и раздраженно. Она обращается к ученикам со словами не приходить в школу, пока в учебном заведении не будет построен туалет.

Выложенный в соцсетях видеоролик вызвал большой резонанс среди общественности.

В Миль-Муганском региональном управлении образования рассказали, что знают о случившемся и в настоящее время в школе проводится ремонт. В управлении также сказали, что строительство нового здания этого учебного заведения вместо аварийного включено в план мероприятий на следующий год.