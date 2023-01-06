Разведка прогнозирует новые ракетные атаки России по Украине

Российские военные на днях могут устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, в Кремле не оставляют надежд уничтожить энергосистему Украины, оставив украинцев без электричества на фоне морозов.

Он добавил, что из-за дефицита высокоточных и баллистических ракет россияне прибегают к комбинированным атакам, применяя одновременно ракеты, которые запускают с моря и воздуха, а также беспилотники.