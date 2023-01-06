Пожар в торговом центре «Садарак» обновлено 20:35; добавлено фото и видео; заявления МЧС и TƏBİB
В воскресенье, 8 января, около 18:22 в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступила информация о пожаре в торговом центре «Садарак».
Как сообщили в TƏBİB, на место пожара направлены четыре бригады скорой медицинской помощи.
Кроме того, в МЧС сообщили, что продолжаются меры по тушению пожара в торговом центре. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в настоящее время находится на месте происшествия.
* * * 20:05
Как сообщалось ранее, в торговом центре «Садарак» в Баку произошел пожар. На место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
* * * 19:07
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в торговом центре «Садарак» в Баку.
Согласно сообщению МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.