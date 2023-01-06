В воскресенье, 8 января, около 18:22 в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступила информация о пожаре в торговом центре «Садарак».

Как сообщили в TƏBİB, на место пожара направлены четыре бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, в МЧС сообщили, что продолжаются меры по тушению пожара в торговом центре. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в настоящее время находится на месте происшествия.