Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе Эр-Рияда

Стало известно о том, где разместился в Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По данным зарубежных СМИ, португалец живет в небоскребе Kingdom Tower, где расположена элитная гостиница, в королевском 17-комнатном люксе в столице страны Эр-Рияде. Футболисту эксклюзивно предоставили просторные апартаменты, которые не предлагают простым клиентам. В них он будет проживать со своей многодетной семьей с гражданской супругой Джорджиной Родригес (пара воспитывает пятерых детей), друзьями и службой охраны.

Такая жилплощадь обойдется спортсмену примерно в $302 тыс. за месяц. Именно на такой срок он забронировал номера, пока не подыщет себе постоянный дом для проживания в стране.

Срок контракта Роналду в «Аль-Насре» составляет два года, зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.