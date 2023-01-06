Лукашенко недоволен, что его «все хоронят»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что его здоровье в абсолютном порядке.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «SB.BY Беларусь сегодня», президент Беларуси сослался на своих оппонентов, уехавших из страны, что они постоянно находят у него новые диагнозы.

«А то меня все хоронят, хоронят эти беглые. Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить», — заявил Лукашенко.