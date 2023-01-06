Киев отрицает заявления Москвы об «операции возмездия»

«Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS», - заявил Череватый украинским СМИ.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что утверждения Минобороны РФ о гибели 600 украинских военных в результате удара по Краматорску не соответствуют действительности.

Заявления Москвы о крупных потерях украинских военных в результате российского удара по Краматорску в ВСУ назвали «информационной операцией».

Ранее в воскресенье, 8 января, Минобороны России сообщило об обстреле Краматорска и назвало удар по городу «операцией возмездия» за гибель российских военных в Макеевке. «В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске уничтожено более 600 военных», - заявил в воскресенье представитель Минобороны.

Об обстреле Краматорска утром в воскресенье, 8 января, сообщил мэр города Александр Гончаренко. В его посте в Facebook говорится о восьми поврежденных жилых многоэтажках и двух учебных заведениях. Он уточнил, что жертв среди мирного населения нет. О погибших и раненых военных ничего не говорилось.