Премьер Японии: Россия использует энергетику в качестве оружия

Из-за войны в Украине Европа оказалась «в ужасном положении». Страны ЕС десятилетиями полагались на «дешевые и стабильные поставки из России», а в настоящее время РФ и другие страны «используют энергетику в качестве оружия», заявил премьер Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

По словам Кисиды, в мире «серьезно меняется» ситуация в области энергетики и «наблюдается нехватка различных энергоресурсов». Эта ситуация приводит к изменению структуры производства.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России», — отметил японский политик, добавив, что вторжение РФ в Украину «коренным образом изменило картину будущего» и ситуация «стала ужасной».

Москва неоднократно отвергала тезис об использовании энергопоставок в качестве оружия и обвиняла Запад в использовании «экономического оружия» против России.