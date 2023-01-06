В Беларуси анонсировали совместные с Россией учения

В Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа военно-космических сил ВС России. Во время проведения летно-тактических учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики.