Известный российский актер готов воевать за Украину. В Госдуме пошли оскорбления

По словам Смольянинова, когда он общается с друзьями из Украины и они рассказывают о своей жизни, он не испытывает к своим соотечественникам «ничего, кроме ненависти».

Российский актер театра и кино, театральный режиссер, уроженец Москвы Артур Смольянинов заявил, что считает украинцев своими братьями, и если он и пойдет воевать, то только в рядах ВСУ. Такое заявление актер сделал в интервью главному редактору «Новой газеты Европа» Кириллу Мартынову.

«Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, а на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья... Мне нас*ать, что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», - заявил актер.

Отвечая на вопрос, понимает ли он, что может столкнуться на передовой со своими коллегами, актер подчеркнул, что стрелял бы в них «без всякого сомнения», а их смерть была бы справедливой.

39-летний Артур Смольянинов стал известен по ролям в таких фильмах, как «9 рота», «Елки», «Белая гвардия», «Конная полиция».

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Смольянинова «сукиным сыном», который «будет проклят своей страной», передают российские СМИ.

«Ну сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей. Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну туда ему и дорога», — сказала Драпеко.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал возбудить против актера уголовное дело. Другой народный избранник Яна Лантратова отметила, что Смольянинов «потерял связь со страной». По ее словам, его высказывания могут подвигнуть законодателей на обсуждение возможного ответа на подобное поведение.