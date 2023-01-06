Мародеров задержали во время пожара в «Садарак»

Во время пожара в торговом центре «Садарак» сотрудники полиции задержали двоих мужчин, пытавшихся совершить кражу с одного из объектов.

Как сообщили в МВД Азербайджана, задержанные заявили сотрудникам постпатрульной службы, что якобы выносят различные предметы домашнего обихода с объектов, чтобы те не сгорели. Им не поверили. Подозреваемые в краже привлечены к ответственности. Ведется расследование.