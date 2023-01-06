Генштаб Украины рассказал об ударах по россиянам

Украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо, говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

Согласно информации украинского военного командования, авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян, а также два удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов, были сбиты три российских БПЛА, три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, тип еще одного уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы и уничтожили склад топлива россиян.

В то же время, отмечается в сводке украинского Генштаба, россияне вели наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытались улучшить тактическое положение на Купянском направлении.