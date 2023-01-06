Главы МИД Турции и Сирии Мевлют Чавушоглу и Фейсал Микдад встретятся в среду, 11 января, в Москве в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает иранский портал Mashregh.

По данным издания, к организации этой встречи причастны Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби через высокопоставленных чиновников стремится присоединиться к России в поддержке нормализации отношений между Сирией и Турцией.

СМИ пишут, что встреча в Москве откроет путь к совместной встрече президентов Турции, Сирии и России.