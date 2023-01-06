В Бразилии сторонники Болсонару штурмуют правительственные здания обновлено 23:30
Президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы страны, так как сторонники экс-президента Жаира Болсонару захватывают правительственные здания.
Сначала протестующие прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального Конгресса. Полиция разгоняет их газом и шумовыми гранатами, сообщают местные СМИ. Затем часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец.
По данным телеканала Globo, сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в стражей порядка камни. Участники марша требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.
* * * 23:05
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару штурмовали здание Национального Конгресса. Информагентство LUSA сообщило, что люди ворвались в здание, призывая военных вмешаться и отстранить от власти Луиса Инасиу Лулу да Силву, инаугурация которого состоялась неделю назад.
Сообщается, что полиция применяет слезоточивый газ.