Президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы страны, так как сторонники экс-президента Жаира Болсонару захватывают правительственные здания.

Сначала протестующие прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального Конгресса. Полиция разгоняет их газом и шумовыми гранатами, сообщают местные СМИ. Затем часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец.

По данным телеканала Globo, сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в стражей порядка камни. Участники марша требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.