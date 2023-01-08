Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре

Самыми горячими точками на украинском фронте остаются Бахмут и Соледар в Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в воскресенье, 8 января.

«Соледар держится — там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором не отдал бы свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима», — сказал глава украинского государства.

Президент Украины заявил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил украинские позиции возле Бахмута и Соледара, туда перебросят дополнительные подразделения.

«Надо понимать, что все наши позиции, действия в обороне взаимосвязаны. И от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий в целом», — подчеркнул Зеленский.