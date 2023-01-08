Сегодня в Турции состоялся первый контрольный матч с участием азербайджанской команды. Аутсайдер нашей Премьер-лиги «Сабаил» играл с многократным чемпионом и самым титулованным клубом Польши «Легией», занимающей сейчас 2-е место в своем национальном первенстве.

Десятая команда чемпионата Азербайджана была близка к победе, но упустила ее на 90-й минуте – 2:2. На 5-й минуте бразильский легионер «Сабаила» Густаво Де Франса открыл счет в матче. На 48-й минуте Мацей Росолек восстановил равновесие. На 81-й минуте Мирабдулла Аббасов реализовал пенальти. Поляков от поражения спас все тот же Росолек, забивший в концовке игры.

Стоит сказать, что «Сабаил», который в 18 матчах первой половины Премьер-лиги набрал лишь 10 очков, в межсезонье сменил главного тренера. Вместо Махмуда Гурбанова был назначен Шахин Диниев.