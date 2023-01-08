Подоляк отметил, что в отличие от России, Украина не вмешивается в "суверенные дела других стран" и не дает никаких советов, именно поэтому предложение передать украинскому государству Саакашвили официально.

"Я очень симпатизирую Михаилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба. Наша официальная позиция - передать Саакашвили нам на лечение... И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский и другие известные люди делают об этом публичные заявления", - сказал Подоляк.