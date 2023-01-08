Сахиба Гафарова прилетела в Анталью на сессию Азиатской парламентской ассамблеи

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация прибыла в Анталью для участия в 13-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в аэропорту Антальи делегацию из Азербайджана встретил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном в Великом национальном собрании Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, другие официальные лица.

В ходе визита спикер Милли Меджлиса выступит на сессии АПА, встретится с руководителями делегаций других стран.