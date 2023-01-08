Медведев призвал наказывать «предателей» «по правилам военного времени»

С теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать по закону, но не следует забывать о правилах военного времени. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Медведев вступил в заочную дискуссию российских политиков насчет необходимости соблюдать законы, в том числе Конституцию, в отношении тех, кто выступает в поддержку Украины и «желает гибели своему Отечеству». Бывший президент РФ заявил, что действовать нужно по «правилам военного времени», если «законы не работают», а исполнять их должны «тихие группы безукоризненно незаметных людей».

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени»,— написал Медведев.

По его словам, во «времена войн всегда были такие специальные правила». «И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — добавил экс-глава российского государства.

На предложения Медведева ответил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас: «Конечно, по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону».