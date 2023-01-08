В Японии хотят вырабатывать электричество из снега

В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электроэнергии в ходе таяния снега, сообщает в воскресенье, 8 января, агентство Kyodo.

Для этой цели снег собирают в специально изолированном бывшем школьном бассейне, а получаемая при таянии жидкость приводит в движение турбину, испаряясь за счет тепла окружающего воздуха. Этот проект появился при сотрудничестве местной IT-компании с токийским университетом электрокоммуникации.

Аомори лежит в северной части Японии, каждую зиму тут наблюдается обширное выпадение снега, на преодоление последствий которого местные власти тратят большие деньги. Снежные массы, от которых очищали улицы города, ранее просто сбрасывали в море. Теперь местные власти пытаются извлечь из собранного снега выгоду - используя естественные процессы таяния для получения электроэнергии.

В случае благоприятного результата эксперимента они надеются на появление целой новой отрасли, основанной на переработке снега.