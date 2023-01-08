Журналисты опровергают Минобороны России

В воскресенье, 8 января, Минобороны России заявило, что в результате удара по украинскому Краматорску было убито 600 украинских военных - в Москве это назвали "операцией возмездия" в ответ на обстрел военного общежития в Макеевке в новогоднюю ночь. Однако корреспонденты западных СМИ не нашли в Краматорске никаких свидетельств массовой гибели украинских военных. Об этом говорится в материале, опубликованном BBC.

Эти данные категорически опроверг представитель Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый, который усомнился в самой способности армии РФ точно поражать цели. "Это информационная операция Министерства обороны Российской Федерации в ответ на успешные действия Вооруженных сил Украины по разгрому их крупных скоплений личного состава, их складов, логистики с помощью наших высокоточных систем уничтожения. У них нет такой возможности", - сказал Череватый.

О том, что на месте российских ударов в Краматорске не замечено следов гибели большого числа людей, сообщают и корреспонденты сразу нескольких иностранных изданий, работающие в регионе.

"Группа CNN не видела никаких признаков крупных человеческих жертв в районе происшествия. В самом Краматорске и его окрестностях нет какой-либо необычной деятельности, включая окрестности городского морга", - сообщили журналисты американской телекомпании.

В двух общежитиях в Краматорске, где, по утверждениям Минобороны РФ, временно находились украинские военные, побывали также корреспонденты Reuters. "Судя по всему, ни одно из [зданий] не подверглось прямому ракетному удару и не было серьезно повреждено, - пишут журналисты. - Там не было никаких явных признаков того, что там жили военные, останков людей и следов крови".

Корреспондент финского национального вещателя Yle Антти Куронен опубликовал у себя в твиттере фотографию одного из пострадавших от обстрела строений, написав следующее: "Я нахожусь здесь, и как-то это странно, что здание даже не утеплено, а местные жители не видели никаких машин скорой помощи".

"Должен сказать, что в данный момент я верю своим наблюдениям и заявлению Украины больше, чем утверждению Минобороны РФ о том, что убиты более 600 украинских солдат", - отмечает Куронен.

В правдивость сообщений Минобороны РФ не верят также некоторые авторы популярных российских военных телеграм-каналов. В их числе канал Grey Zone, который считают близким к ЧВК "Вагнер". "Разрушений от удара VOZмездия, как и в случае с ударом по ПТУ №47 (а также общежитию), не обнаружено", - пишет автор канала.

Авторы канала "Военный осведомитель" (которых перепостил "Рыбарь" - один из популярных "военных блогеров") дали своему сообщению об обстреле Краматорска заголовок "Поговорим об "очковтирательстве". По утверждению "Военного осведомителя", "не ясно, кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)".