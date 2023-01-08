Генсек НАТО призвал Турцию одобрить заявку Швеции

Анкаре пора ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Такое мнение выразил в интервью телеканалу SVT генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом и турецким руководством", - отметил он.

Столтенберг пояснил, что и Швеция, и Финляндия уже выполнили соглашение, заключенное с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июле прошлого года.

Генсек альянса надеется и верит, что Анкара вскоре ратифицирует заявку Стокгольма, но не знает, когда парламент Турции озвучит соответствующее решение.