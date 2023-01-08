Запад и Южная Америка поддержали президента Бразилии

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент страны Джо Байден внимательно следит за ситуацией. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем демократические институты Бразилии. Демократию Бразилии не поколеблет насилие», — написал Салливан.

Ситуацию в Бразилии также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы немедленно прекратить беспорядки.

Президент Аргентины Альберто Фернандес написал в Twitter: «Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки госпереворота, с которой он столкнулся».

Президент Чили Габриэль Борич заявил о «трусливой атаке на демократию». Колумбийский лидер Густаво Петро констатировал: «Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии».

Антиправительственные выступления в Бразилии также осудили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Жаир Болсонару происходящее в бразильской столице пока никак не комментировал.