«Моссад» помог задержать готовившего химический теракт иранца

Газета Bild сообщала, что Федеральное ведомство по уголовным делам получило информацию о подготовке теракта от «дружественной страны». Израильский сайт Ynet сообщил, что германские спецслужбы получили данные от «Моссада». По данным этого издания, в Израиле не исключают, что целью злоумышленников могли быть еврейские или израильские объекты на территории Германии.

В воскресенье, 8 января, полиция Германии сообщила о предотвращении теракта с применением отравляющих веществ, который готовили граждане Ирана.

Согласно уточненным данным, именно израильская служба внешней разведки вывела германских коллег на подозреваемого. Теперь спецслужбы выясняют, против кого и чего именно планировался теракт.

Во время операции по задержанию бойцы спецподразделения, оснащенные комплектами химзащиты, ворвались в квартиру 32-летнего иранца в городке Кастроп-Рауксель и схватили его. Вместе с ним был арестован его брат.

В полиции опасались, что для теракта мужчина заранее закупил цианид и рицин. Поэтому помимо облачения спецназовцев в непроницаемые комплекты химзащиты полиция оцепила дом подозреваемого и перекрыла к нему доступ для случайных прохожих.

Отравляющее вещество рицин крайне токсично и подпадает под определение «химическое оружие». Даже при незначительном попадании его на тело человека смерть может наступить в течение 36-72 часов. В мире не существует противоядия против этого вещества. Цианид также обладает высоким уровнем токсичности и способен убить человека.

«Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния исламистской направленности, представляющего угрозу для государства», - сообщил журналистам представитель прокуратуры ФРГ.