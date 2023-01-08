«Моссад» помог задержать готовившего химический теракт иранца
В воскресенье, 8 января, полиция Германии сообщила о предотвращении теракта с применением отравляющих веществ, который готовили граждане Ирана.
Газета Bild сообщала, что Федеральное ведомство по уголовным делам получило информацию о подготовке теракта от «дружественной страны». Израильский сайт Ynet сообщил, что германские спецслужбы получили данные от «Моссада». По данным этого издания, в Израиле не исключают, что целью злоумышленников могли быть еврейские или израильские объекты на территории Германии.
Согласно уточненным данным, именно израильская служба внешней разведки вывела германских коллег на подозреваемого. Теперь спецслужбы выясняют, против кого и чего именно планировался теракт.
Во время операции по задержанию бойцы спецподразделения, оснащенные комплектами химзащиты, ворвались в квартиру 32-летнего иранца в городке Кастроп-Рауксель и схватили его. Вместе с ним был арестован его брат.
В полиции опасались, что для теракта мужчина заранее закупил цианид и рицин. Поэтому помимо облачения спецназовцев в непроницаемые комплекты химзащиты полиция оцепила дом подозреваемого и перекрыла к нему доступ для случайных прохожих.
Отравляющее вещество рицин крайне токсично и подпадает под определение «химическое оружие». Даже при незначительном попадании его на тело человека смерть может наступить в течение 36-72 часов. В мире не существует противоядия против этого вещества. Цианид также обладает высоким уровнем токсичности и способен убить человека.
«Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния исламистской направленности, представляющего угрозу для государства», - сообщил журналистам представитель прокуратуры ФРГ.