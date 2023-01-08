Вот и наступил крах криптовалют наш комментарий
Сайт haqqin.az уже давно не писал про криптовалюты, поскольку потерял к ним интерес по причине их абсолютной бесперспективности. За это время международный рынок криптовалют то обваливался, то пытался встать на ноги. Однако тенденция прорисовывалась все отчетливее и однозначнее - виртуальным валютам, взбудоражившим в свое время весь валютно-финансовый мир, приходит конец. А оглушительный скандал, разразившийся вокруг криптобиржи FTX, приблизил его на расстояние вытянутой руки…
Прежде чем перейти к краху FTX напомним, что представляет собой эта структура. Этот онлайн-сервис обмена цифровых валют был зарегистрирован в 2019 году в Антигуа и Барбуде со штаб-квартирой на Багамах. В 2021 году компания имела более миллиона пользователей и и занимала третье место по количеству сервисов обмена криптовалют.
11 ноября 2022 года, в США, владельцы FTX подали в соответствии 11-й главой «Кодекса о банкротстве» заявление о защите от банкротства в связи с кризисом ликвидности. Важно уточнить, что эта процедура относится лишь к клиентам американской юрисдикции и направлена на поэтапное урегулирование претензий со стороны пострадавших клиентов.
Дальше, думается, рассказывать нет смысла, поскольку СМИ изложили эту историю до мельчайших деталей. Принципиально лишь то, что с первых дней 2023 года банковские регуляторы США издали официальное предупреждение о рисках работы с криптоактивами и их несовместимости с надежностью кредитных организаций.
«Учитывая значительные риски, выявленные в результате недавних банкротств нескольких крупных компаний, занимающихся криптоактивами, - говорится в совместном заявлении контролирующих структур, - регуляторы продолжают применять осторожный и взвешенный подход в отношении текущей или предполагаемой деятельности и рисков в каждой банковской организации».
Если же учесть, что это заявление исходило от руководства Федеральной резервной системы, Корпорации страхования депозитов и Управления валютного контролера США, то не трудно представить реальную значимость данного предупреждения, причем не только для Соединенных Штатов, но и для всего глобального рынка валют.
Наиболее жесткой и категоричной частью этого документа эксперты называют предписание, по которому выпуск и хранение криптоактивов «представляются несовместимыми с безопасностью и надежностью банковской работы».
Впрочем, опасения американских регуляторов заслуживают пристального внимания не только банкиров, но и всех, кто увлекся криптовалютами или планирует это сделать. Основные опасения они связывают с риском мошенничества среди участников сектора криптоактивов, юридической неопределенностью с хранением подобных активов, с попытками компаний утаить определенную информацию, а также с высокой волатильностью на рынке электронных валют.
В заявлении отмечается, что брокеры и другие участники сектора своей «размытой» реакцией на риски демонстрируют дефицит личной ответственности и профессиональной зрелости. Другую опасность представляет отсутствие надзора и механизмов управления.
Словом, случилось то, о чем в свое время предупреждал haqqin.az – как и следовало ожидать, бесконтрольные и бесхозные криптобиржи увлеклись сверх меры собственными интересами в ущерб интересам миллионов участников криптовалютного рынка, а действия FTX сыграли роль катализатора, ускорившего крах этого рынка.
Не случайно регуляторы США, как и власти других стран, начали обсуждать ужесточение криптовалютного сектора как раз после краха FTX - одной из крупнейших в мире криптобирж. Эта компания, использовавшая средства клиентов в виде кредитов, вселила в итоге чувство неуверенности многим участникам рынка. По мнению же тех, кто по-прежнему верит в будущее блокчейна, именно этот крах нанесет ощутимый вред децентрализированной системе финансов.
Тем временем, в США начался судебный процесс против основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которого прокуратура Нью-Йорка обвиняет в присвоении клиентских средств и доведении FTX до банкротства.
По мнению следствия, Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений. Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, в сговоре, отмывании денег и нарушении правил финансирования политических кампаний.
Как следует из заявления прокуратуры, директор FTX прибегал к политическим пожертвованиям как Демократической, так и Республиканской партиям, чтобы влиять на решения, принимаемые в Вашингтоне.
На данном этапе Бэнкман-Фрид отрицает все претензии прокуратуры, но следствие только началось и, как пишут криминальные репортеры, обещает большие сюрпризы.
Как известно, два месяца назад компания FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Однако уже к середине ноября агентство «Блумберг» сообщило, что всего за сутки FTX потеряла при весьма загадочных обстоятельствах 662 миллиона долларов. Причем, как отметили в аналитической компании «Nansen», отток был зарегистрирован с международной и американской бирж самой FTX.
От себя же в качестве резюме добавим: ровно так же, как абсолютная демократия приводит в конечном счете к анархии и хаосу, полное отсутствие контроля конкретного государства за криптовалютой рано или поздно вызывает непредсказуемые последствия.
Что мы и наблюдаем.