Эльнур Мамедов, отдел экономики 04:27

Сайт haqqin.az уже давно не писал про криптовалюты, поскольку потерял к ним интерес по причине их абсолютной бесперспективности. За это время международный рынок криптовалют то обваливался, то пытался встать на ноги. Однако тенденция прорисовывалась все отчетливее и однозначнее - виртуальным валютам, взбудоражившим в свое время весь валютно-финансовый мир, приходит конец. А оглушительный скандал, разразившийся вокруг криптобиржи FTX, приблизил его на расстояние вытянутой руки…

Прежде чем перейти к краху FTX напомним, что представляет собой эта структура. Этот онлайн-сервис обмена цифровых валют был зарегистрирован в 2019 году в Антигуа и Барбуде со штаб-квартирой на Багамах. В 2021 году компания имела более миллиона пользователей и и занимала третье место по количеству сервисов обмена криптовалют. 11 ноября 2022 года, в США, владельцы FTX подали в соответствии 11-й главой «Кодекса о банкротстве» заявление о защите от банкротства в связи с кризисом ликвидности. Важно уточнить, что эта процедура относится лишь к клиентам американской юрисдикции и направлена на поэтапное урегулирование претензий со стороны пострадавших клиентов. Дальше, думается, рассказывать нет смысла, поскольку СМИ изложили эту историю до мельчайших деталей. Принципиально лишь то, что с первых дней 2023 года банковские регуляторы США издали официальное предупреждение о рисках работы с криптоактивами и их несовместимости с надежностью кредитных организаций. «Учитывая значительные риски, выявленные в результате недавних банкротств нескольких крупных компаний, занимающихся криптоактивами, - говорится в совместном заявлении контролирующих структур, - регуляторы продолжают применять осторожный и взвешенный подход в отношении текущей или предполагаемой деятельности и рисков в каждой банковской организации». Если же учесть, что это заявление исходило от руководства Федеральной резервной системы, Корпорации страхования депозитов и Управления валютного контролера США, то не трудно представить реальную значимость данного предупреждения, причем не только для Соединенных Штатов, но и для всего глобального рынка валют. Наиболее жесткой и категоричной частью этого документа эксперты называют предписание, по которому выпуск и хранение криптоактивов «представляются несовместимыми с безопасностью и надежностью банковской работы».

Впрочем, опасения американских регуляторов заслуживают пристального внимания не только банкиров, но и всех, кто увлекся криптовалютами или планирует это сделать. Основные опасения они связывают с риском мошенничества среди участников сектора криптоактивов, юридической неопределенностью с хранением подобных активов, с попытками компаний утаить определенную информацию, а также с высокой волатильностью на рынке электронных валют. В заявлении отмечается, что брокеры и другие участники сектора своей «размытой» реакцией на риски демонстрируют дефицит личной ответственности и профессиональной зрелости. Другую опасность представляет отсутствие надзора и механизмов управления. Словом, случилось то, о чем в свое время предупреждал haqqin.az – как и следовало ожидать, бесконтрольные и бесхозные криптобиржи увлеклись сверх меры собственными интересами в ущерб интересам миллионов участников криптовалютного рынка, а действия FTX сыграли роль катализатора, ускорившего крах этого рынка. Не случайно регуляторы США, как и власти других стран, начали обсуждать ужесточение криптовалютного сектора как раз после краха FTX - одной из крупнейших в мире криптобирж. Эта компания, использовавшая средства клиентов в виде кредитов, вселила в итоге чувство неуверенности многим участникам рынка. По мнению же тех, кто по-прежнему верит в будущее блокчейна, именно этот крах нанесет ощутимый вред децентрализированной системе финансов.