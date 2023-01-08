Посол об использовании Украиной средств США

Украина использует все выделенные США средства по назначению и знает, где и как применяются предоставляемые Вашингтоном вооружения, заявила в интервью телеканалу CBS посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

По ее словам, Украина получает от США помощь трех видов: бюджетную, гуманитарную и военную.

«В том, что касается помощи в сфере безопасности, мы получаем не деньги, а товары. И мы очень благодарны за них. И мы ответственны за каждое средство, которое мы получаем. Мы внедряем системы НАТО на местах и готовы предоставить, уже предоставляем информацию. И мы знаем, где все находится», - сказала посол Украины.