Посол об использовании Украиной средств США
Украина использует все выделенные США средства по назначению и знает, где и как применяются предоставляемые Вашингтоном вооружения, заявила в интервью телеканалу CBS посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
По ее словам, Украина получает от США помощь трех видов: бюджетную, гуманитарную и военную.
«В том, что касается помощи в сфере безопасности, мы получаем не деньги, а товары. И мы очень благодарны за них. И мы ответственны за каждое средство, которое мы получаем. Мы внедряем системы НАТО на местах и готовы предоставить, уже предоставляем информацию. И мы знаем, где все находится», - сказала посол Украины.
Маркарова отметила, что Киев уже отчитался обо всей предоставленной США бюджетной помощи, сейчас проводится аудит. По ее словам, украинский Минфин подготовил отчет, с которым ознакомились члены Конгресса США. По заверению дипломата, Вашингтону «предельно ясно, на что Киев тратит деньги».
«Чтобы доказать, почему нам нужно больше помощи и что мы используем ее крайне эффективно и рационально, мы хотели бы быть максимально открытыми. Каждый доллар США, который нам предоставляется, мы используем с пользой и вкладываем в нашу совместную борьбу за демократию», - отметила дипломат.