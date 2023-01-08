Эрдоган вновь заговорил о переносе выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анталье вновь допустил возможность переноса даты президентских выборов в стране, передают турецкие СМИ.
«Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем. Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу», - сказал Эрдоган.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с «учетом сезонных условий».