В зону ПВО Тайваня вторглись стратегические бомбардировщики Китая

В зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа вторглись 28 самолетов Китая. Это произошло в рамках вторых учений, проведенных менее чем за месяц, пишет Reuters.

Тайвань осудил такие действия Китая, а Минобороны страны сообщило, что всего зафиксировало 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

Уточняется, что среди обнаруженных самолетов - истребители J-11, J-16, Су-30, J-10 и стратегические бомбардировщики H-6, которые способны нести ядерное оружие. Последние совершили перелет на юг Тайваня.