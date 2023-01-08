Киркоров назвал Зеленского «зайкой»

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал попадание в санкционный список Украины, выложив пост на своей странице в Instagram.

Артист опубликовал кадры клипа на песню «Просто подари» и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», - написал Киркоров в публикации.

Артист также отметил, что «принимает поздравления» в связи с включением его песен в санкционный список, а также поблагодарил за признание его таланта, значимости и популярности.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и его страну, которую ему доверили, к пепелищу», - подчеркнул певец.