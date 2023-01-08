В России продолжают поджигать военкоматы.

На этот раз неизвестные подожгли здание военкомата на ул. Рябиновой в городе Братск Иркутской области, пишут российские Telegram-каналы.

Возгорание заметили около двух ночи. В этот момент в комиссариате находились женщина-охранник и полицейский.

На место происшествия прибыли пожарные. В результате огонь успел распространиться меньше чем на 40 кв. метров. Поврежденными оказались кровля и освещение, никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения показали, что перед пожаром на территорию военкомата проник неизвестный в черном. Он перелез через металлический забор. Предполагаемого поджигателя ищут.