Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года фото

Президент Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Президент выступил на мероприятии с речью.

Затем были вручены награды спортсменам и спортивным специалистам за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.