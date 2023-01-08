Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года фото
Президент Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
Президент выступил на мероприятии с речью.
Затем были вручены награды спортсменам и спортивным специалистам за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
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