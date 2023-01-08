Пожар в бакинской квартире фото; видео
Сегодня около 04:00 на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в одной из квартир в поселке Баилово Сабаильского района города Баку.
В связи с этой информацией по вызову были немедленно привлечены силы Государственной cлужбы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.
Было установлено, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома, состоящего из деревянных конструкций, произошел взрыв, который, по предварительной версии, возник в результате утечки бытового газа.
Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным силами МЧС в соответствии с оперативными условиями, пожар был потушен.
Один гражданин был спасен пожарными во время инцидента, двое получили легкие телесные повреждения.
Ведется расследование.