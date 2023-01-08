В Баку зафиксировано до 2 градусов мороза

По его словам, высота снежного покрова в Исмаиллы достигла 30, в Халтане – 21, в Губе – 20, в Алтыагадже – 16, в Лерике – 15, в Сарыбаше, Ярдымлы – 14, в Шабране – 13, в Шеки и Билясуваре – 8, в Гусаре – 7, в Огузе, Шахбузе и Дашкесане – 5, в Гобустане – 4, в Садараке – 3, в Нахчыване, Агдере, Гейгеле и Нафталане – 2, в Барде, Гейчае, Астаре и Агдаме – 1, в Сумгаите – 8, в Баку – 2 сантиметров.

«Количество осадков в Астаре составило 16, в Лерике – 15, в Билясуваре – 9, в Гахе и Ленкорани – 8, в Огузе и Габале – 7, в Губе – 6, в Нефтчале и Гейчае – 5, в Шахбузе, Исмаиллы, Алтыагадже, Агдаме, Зардабе – 4, в Шабране, Халтане, Шеки, Гобустане, Дашкесане, Гейгеле – 3, в Кедабеке, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне – 2, в Нахчыване, Шаруре, Садараке, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Балакане, Загатале, Шемахе, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Джафарханде – 1, в Сумгаите – 9, в Баку – 3, в Маштаге, Бина и Пираллахи – 1 миллиметра», - сказал он.

А.Вердиев также подчеркнул, что минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила до 2 градусов мороза, в горных районах – 14-17 градусов ниже нуля.