The Washington Post о будущем Украины

В случае победы Республиканской партии на американских выборах в 2024 году будущее Украины вполне может оказаться под вопросом.

Такое мнение высказала обозреватель The Washington Post Лиз Слай.

«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году», - сказала она.