Украинский журналист рассказал о ситуации в Соледаре

Вооруженные силы Украины восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре Донецкой области, сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, российским войскам удалось зайти в застройку, но украинские бойцы держат весь город под огневым контролем.

«Постоянно слышно либо разрывы, либо стрелковое оружие. В разбитом городе штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20-30 метров, все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается вклиниться. Во время перестрелок шокируют местные жители, некоторые выгуливают во дворе собаку, когда рядом стрекочут со всех сторон, и пули свистят во все стороны, поливая стены», - рассказал Бутусов.