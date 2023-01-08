Азербайджанец назначен главой представительства ООН

Программный менеджер в Агентстве ООН по борьбе с терроризмом в Будапеште Вугар Аллахвердиев назначен главой регионального представительства ООН по Юго-Восточной Азии в Маниле (Филиппины).

Аллахвердиев начал свою трудовую деятельность в 2006 году в бакинском офисе программы развития ООН, в 2014 году работал советником посла по делам молодежи в секретариате организации в Нью-Йорке, в 2021 году получил назначение в Агентство по борьбе с терроризмом.