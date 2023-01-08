В результате пожара в ТЦ «Садарак» пострадали 5 человек
В Торговом центре (ТЦ) «Садарак» в результате пожара сгорели 20 смежных магазинов на площади 800 кв. метров, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Большая часть ТЦ была защищена от огня, отметили в ведомстве.
«В результате инцидента 4 человека получили легкие отравления дымом, 1 человек - легкие телесные повреждения. По факту ведется расследование», - сообщили в МЧС.
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