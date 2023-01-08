Дорожная полиция обратилась к водителям

По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 8 по 12 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах республики ожидается мокрый снег, снег, на некоторых дорогах образуется гололед, говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что водителям следует соблюдать осторожность. В связи с ситуацией на дорогах, в особенности в горных и предгорных территориях, по возможности не использовать личный автотранспорт с шинами, не соответствующими зимнему сезону; из-за опасности возникновения повреждений вследствие ветреной погоды не следует оставлять свои автомобили около деревьев, крупных рекламных щитов, других предметов; следует придерживаться ограничения скорости, в соответствии с погодными условиями необходимо проверять работу стеклоочистителей, а также не допускать без необходимости резких маневров и резкого торможения на дорогах.

«Другие участники движения, в основном пешеходы, должны строго соблюдать правила безопасности из-за неблагоприятной погоды, и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье», - отмечается в сообщении.