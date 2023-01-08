В китайской провинции коронавирусом заразились 90% жителей
Почти 90% людей в третьей по численности населения провинции Китая Хэнань заражены коронавирусом, заявил Кан Куанчэн, директор комиссии по здравоохранению провинции Хэнань.
Население провинции составляет 99,4 миллиона человек, из них около 88,5 миллиона, возможно, уже инфицированы.
По его словам, пик посещений медицинских учреждений пришелся на 19 декабря, «после чего наблюдалась непрерывная тенденция к снижению».
Открытие границ Китая стало одним из последних шагов в отмене режима «нулевого ковида», который был отменен по всей стране в прошлом месяце, что привело к огромной волне инфекций.