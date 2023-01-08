В Иране призвали разрешить «недоразумения» с Азербайджаном

Иран и Азербайджан имеют протяженные общие границы и осуществляют политическое сотрудничество, вытекающее из общих интересов, заявил сегодня на еженедельной пресс-конференции пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани.

«Мы считаем, что некоторые недоразумения между двумя странами должны быть разрешены путем переговоров. Азербайджанская сторона предприняла позитивные шаги в этом направлении и Иран тоже, как и раньше, предпринимает шаги в этом направлении», - сказал он.

Канаани также заявил, что между Ираном и Азербайджаном нормальные отношения, несмотря на некоторые недоразумения.

Комментируя трехстороннюю встречу между спикерами парламентов Ирана, Азербайджана и Турции, Канаани назвал естественным проведение встреч на международных заседаниях с участием нескольких сторон, отметив, что для проведения такой встречи существуют благоприятные условия.