ОБСЕ против исключения России

Россия должна сохранить свой статус члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так как европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте.

Такое мнение в интервью газете Die Welt высказала генсек организации Хельга Шмид.

«В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства позиций. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ», - отметила Шмид, добавив, что «однажды нам снова понадобятся каналы общения», а «ОБСЕ - единственная организация, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности».