Сколько нефти Индия купила у Азербайджана

Индия в январе-ноябре 2022 года купила у Азербайджана 690 тыс. 146,05 тонн нефти, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство торговли Индии.

Согласно данным ведомства, в ноябре Индия импортировала 19,383 млн тонн нефти, при этом поставок из Азербайджана не осуществлялось.

В октябре Индия закупила 20,328 млн тонн нефти. Таким образом, сокращение импорта месяц к месяцу составило 4,65%. В то же время по отношению к ноябрю 2021 года поставки выросли на 6,1%.

В целом за 11 месяцев Индия импортировала 208,1 млн тонн нефти, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.