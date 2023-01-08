Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:13

В последнее время вокруг нефти разворачиваются крупные баталии, что может создать иллюзию ее нехватки. Но бояться, что мир вскоре останется без нефти, не стоит. В обозримом будущем могут истощиться ныне извлекаемые запасы, но дальнейшая доступность «черного золота» зависит лишь от развития технологий. Вопрос о дефиците нефти на рынке связан в большей степени с сокращением ее добычи, и сегодня всех волнует одно: продолжит ли сокращаться добыча нефти и в 2023 году, и если да, то на сколько?

Запасы нефти, конечно, ограничены, но сегодня во главу угла встает вопрос о получении доступа к глубинным месторождениям. Сейчас, например, средняя глубина добычи составляет 3-5 километров, хотя еще 40 лет назад добыча велась с глубины 1,5 километра, а более глубоко находящиеся запасы считались неизвлекаемыми. А еще сто лет назад в Баку нефть черпали ведрами из вырытых колодцев. Что же касается запасов нефти в мире вообще, то их трудно даже оценить, а сложности доступа к ним связаны с несовершенством технологий добычи глубоко залегающей нефти. Это, опять же, видно на примере Азербайджана, где ВР сегодня разрабатывает глубокозалегающие пласты на блоке месторождений АЧГ. Можно вспомнить и российскую Баженовскую свиту, трудноизвлекаемые запасы которой оцениваются примерно в 300 млрд тонн. Сейчас добыча на подобных месторождениях нерентабельна, но лет через 10-15 после появления новых технологий все может измениться. А дальше… Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Не успеет закончиться нефть, как человечество научится синтезировать нефтехимию из других источников, а нефть будет не нужна. А пока глобальный кризис заставляет больше думать о том, что ждет энергетику в 2023 году. Haqqin.az регулярно осуществляет собственный анализ нефтяного рынка, и нынешние события показывают, что кардинальных изменений в мире не происходит, хотя все происходящие процессы приобрели теперь более ясные очертания. Иными словами, основные проблемы нефтяного рынка в текущем году будут по-прежнему связаны с Ближним Востоком и Россией. Ситуация, сложившаяся в этих основных нефтяных регионах, различается по своему характеру, но в целом свидетельствует об остром этапе передела глобального нефтяного рынка. Россия в большей степени страдает от снижения добычи нефти. Правда, по прогнозам вице-премьера РФ Александра Новака, добыча нефти в России за 2022 год должна составить около 535 млн тонн, что на 2% больше, чем было годом ранее. Окончательной годовой статистики еще нет и делать выводы сложно, однако слова Новака вызывают большие сомнения на фоне значительных ограничений на поставки нефти в Европу и другие страны.

Наоборот, эксперты отмечают общее снижение добычи, что, по их мнению, вызвано переориентированием поставок нефти и нефтепродуктов с Запада на Восток в связи с санкциями со стороны Евросоюза и США. К тому же, по данным Центра развития энергетики, в декабре прошлого года нефти добывалось столько же, сколько и в ноябре, – 10,9 млн баррелей в сутки. А после объявления эмбарго со стороны Запада объем поставок сырой нефти за рубеж сократился на 11-13% по сравнению с ноябрем. Иначе говоря, либо Россия имеет дополнительные источники добычи и хранения нефти, либо просто за бесценок продает ее кому попало, не особо утруждая себя формальностями. Но вскоре появится официальная статистика за минувший год, которая расставит все точки над i. Важно то, что ограничения ужесточаются, а в феврале начнет действовать запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов и будет установлен ценовой потолок, который пока что не определен. Лимит цен на нефтепродукты может более существенно повлиять на российскую нефтяную отрасль, чем все предшествовавшие лимиты и запреты, ведь перенаправить поставки нефтепродуктов гораздо сложнее, в отличие от сырой нефти. По оценке экспертов, уже в первом квартале текущего года объем первичной переработки нефти в России может сократиться на 1 млн баррелей в сутки, что обязательно приведет к дальнейшему снижению добычи. Одним словом, Россию в этом году ждет значительное сокращение добычи нефти, и этот факт может нарушить нынешний баланс на глобальном нефтяном рынке. Не все радужно и в ближневосточном регионе. И дело не только в обострившихся противоречиях между США и странами Залива, но и в тех последствиях, к которым эти противоречия приводят. Готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива с расчетом в юанях повлечет за собой формирование нового мирового энергетического порядка и закату нефтедоллара, о чем haqqin.az писал уже неоднократно.