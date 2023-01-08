Россия ударила по рынку в Харьковской области, погибла женщина фото; видео
Россия нанесла ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области Украины, сообщил в Telegram-канале начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительной информации, обстрел производился из зенитно-ракетного комплекса С-300, отметил он.
В результате российского удара пострадали семеро мирных граждан, в том числе 13-летняя девочка. Кроме того, погибла 60-летняя женщина.
По словам Синегубова, на месте работают все экстренные службы. Спасатели продолжают разбирать завалы.