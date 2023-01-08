Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «парадоксальную», по его мнению, особенность личности президента России Владимира Путина.

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», - рассказал Макрон.

По словам Макрона, Путин пытался ему объяснить, что «через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России, поэтому он начал войну».