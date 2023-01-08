Макрон рассказал о «парадоксе» Путина ВИДЕО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «парадоксальную», по его мнению, особенность личности президента России Владимира Путина.
«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», - рассказал Макрон.
По словам Макрона, Путин пытался ему объяснить, что «через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России, поэтому он начал войну».
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