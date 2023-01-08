Мать Саакашвили: «Вся таблица Менделеева в его организме»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится в очень плохом состоянии и не может участвовать в заседании суда даже по видеосвязи, заявила журналистам мать политика Гиули Аласания.

«Ему очень плохо, у него яд в организме. И пока яд не будет выведен из организма, с ним может случиться все что угодно», - сказала она.

Аласания отметила, что Саакашвили хотел присутствовать на заседании суда 9 января, «но он слаб». «Ему и дистанционно тяжело. Вся таблица Менделеева в организме человека, и пока не произойдет детоксикация, он отравлен, и чему тут удивляться», - приводят ее слова грузинские СМИ.

Ранее Аласания заявила, что 6 января Саакашвили во второй раз потерял сознание за последнее время. «На глазах у всех происходит коллективное убийство моего сына», - сказала она.