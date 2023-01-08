Представители Евросоюза обсуждают в Ереване миссию на границе с Азербайджаном

Оценочная группа Евросоюза прибыла в Армению для обсуждения возможности развертывания новой гражданской миссии на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Стороны коснулись работы миссии наблюдателей ЕС, завершившейся 19 декабря. В этом контексте Мирзоян высоко оценил роль наблюдательной миссии в укреплении стабильности в регионе и выразил готовность к продолжению сотрудничества.

Министры иностранных дел стран ЕС в октябре 2022 года согласовали учреждение первой гражданской миссии для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. Они направили до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.